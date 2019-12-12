В Хабаровске водителей бесплатно обучат вождению категории «Д»

СЕГОДНЯ 08:33 2019-12-12T08:33:25+03:00

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В Хабаровске 11 декабря прошла ярмарка вакансий «Пассажирские перевозки». Суть этого мероприятия сводилась к поиску потенциальных водителей, которые могли бы управлять автобусами. Работников искали пять работодателей, из которых четверым требуются именно водители автобусов. Также сотрудники требовались и представителям Российской армии. Они готовы принять в свои ряды водителей любых категорий.

Как сообщили в краевом комитете по труду и занятости населения, мини-ярмарку вакансии посетили около 20 водителей различных категорий. Из них больше половины пригласили на повторное собеседование непосредственно на предприятия. Также два соискателя заинтересовались условиями контрактов для работы в вооруженных силах.

Напомним, водителям также предоставят возможность пройти обучение водителям категории «С» на категорию «Д» за счет Центра занятости.

ИСТОЧНИК KP.RU