На севере Хабаровского края забьют скот, зараженный лейкозом

СЕГОДНЯ 08:59 2019-12-12T09:00:11+03:00

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В Николаевском районе Хабаровского края зафиксировали два случая заболевания крупного рогатого скота. Об этом сообщили в районной администрации на основании информации, предоставленной в краевом управлении ветеринарии.

Предварительно известно, что специалисты «Николаевской районной станции по борьбе с болезнями животных» выявили заболевание у животных. Лейкоз у крупного рогатого скота приводит к поражению органов кроветворной системы, повышению количества лимфоцитов в крови. Также из-за болезни возникают опухолеобразные поражения органов и тканей организма.

Пока специалисты берут пробы крови у крупного рогатого скота для исследования на лейкоз. Заболевшие животные по инструкции подлежат убою. Это необходимая мера, потому что инфицированные животные выделяют вирус во внешнюю среду с молоком, кровью и продуктами жизнедеятельности организма, что, в свою очередь, приводит к заражению здоровых животных.

В целях предотвращения распространения болезни фермерам напоминают об обязательном наличии ветеринарных сопроводительных документов. Они нужны, чтобы беспрепятственно ввозить скот в район. Также нужно проводить регулярное обследование питомцев. За нарушение норм ветеринарного законодательства владельцев животных могут оштрафовать.

ИСТОЧНИК KP.RU