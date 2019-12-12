Прокуратура проверила строящуюся ледовую арену в Биробиджане

СЕГОДНЯ 09:25 2019-12-12T11:24:09+03:00

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В Биробиджане прокуратура проверила, как идет строительство ледовой арены. Напомним, крытый ледовый каток возводят в рамках национального проекта «Демография». Его открытия ждут горожане, поэтому важно сделать для них удобную и безопасную площадку для отдыха.

- Проверку провели вчера, 11 декабря. Строящееся здание посетили в том числе начальник управления архитектуры и строительства правительства области, председатель комитета по физической культуре и спорту правительства области, руководитель подрядной организации ООО «Стройсервис», - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Отметим, что по проекту ледовой арены построят двухэтажное крытое здание общей площадью более четырех тысяч квадратных метров. Размер ледовой арены составит 28 на 56 метров, в помещении установят трибуны для зрителей на 237 мест. По итогу проверки оговорили мероприятия и меры, направленные на контроль за выполнением сроков строительства и ввод катка в эксплуатацию. Также уделили внимание эффективной работе объекта в будущем.

ИСТОЧНИК KP.RU