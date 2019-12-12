2019-12-12T10:21:39+03:00
Общество

Бизнесменов в Хабаровском крае порадовали новостями о цене аренды госимущества

Ставки в 2020 году будут на уровне 2019
Александр ШТААЛЬ
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Бизнесменов в Хабаровском крае порадовали новостями о цене аренды госимуществаБизнесменов в Хабаровском крае порадовали новостями о цене аренды госимуществаФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Для бизнесменов в Хабаровском крае власти подготовили хорошие новости – в 2020 году ставки на аренду госимущества будут на уровне ставок 2019 года. Соответствующее постановление уже подготовили в региональном правительстве.

Как отметили в краевом министерстве инвестиционного развития и предпринимательства, хорошая новость касается представителей малого и среднего бизнеса, которые уже арендуют имущество, находящееся в государственной собственности, или только планируют оформить договор.

Желающим посмотреть на ситуацию в таком ракурсе рекомендуют ознакомиться со списком объектов, которые можно арендовать. Среди них нежилые здания, земельные участки, помещения и даже бомбоубежище. В перечне также указаны адреса и основные характеристики объектов - наличие права аренды или площадь объектов. К слову, они расположены в Хабаровске, в пригороде и в Хабаровском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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