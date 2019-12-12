2019-12-12T11:18:49+03:00
Общество

Россельхозбанк предлагает новый вклад «Доходный Пенсионный»

Максимальная ставка по вкладу составляет 7% годовых
Петр САМСОНОВ
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Россельхозбанк предлагает новый вклад «Доходный Пенсионный»Россельхозбанк предлагает новый вклад «Доходный Пенсионный»
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Россельхозбанк дополнил линейку сберегательных продуктов и предлагает клиентам новый рублевый вклад - «Доходный Пенсионный».

Воспользоваться новым продуктом могут клиенты АО «Россельхозбанк», получающие социальные выплаты из Пенсионного фонда Российской Федерации или другого государственного/ негосударственного органа, выплачивающего пенсию/пожизненное содержание, на счет, открытый в АО «Россельхозбанк», или клиенты, предоставившие заявление в адрес территориального органа ПФР или другого органа, выплачивающего пенсию, о ее перечислении на счет, открытый в АО «Россельхозбанк», по установленной форме с отметкой о принятии.

Максимальная ставка по вкладу составляет 7% годовых.

Вклад может быть открыт на срок от 91 до 1460 дней на сумму от 500 рублей, при этом максимальная сумма вклада не ограничена. Приходные и расходные операции по вкладу не предусмотрены.

Подробнее с условиями вкладов можно ознакомиться на сайте банка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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