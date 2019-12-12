В Хабаровске после запроса прокуратуры оштрафовали «Аэропорты Дальнего Востока»

СЕГОДНЯ 11:34 2019-12-12T11:34:39+03:00

Правоохранители не дождались от предприятия ответа на свое обращение и решили действовать через суд

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске признал ФКП «Аэропорты Дальнего Востока» виновным в административном правонарушении. Началось все с запроса, который в адрес предприятия направил транспортный прокурор в Николаевске-на-Амуре. Представителя закона интересовала информация безопасности полетов. Чтобы проверить ее, он затребовал соответствующие документы.

- Проверка касалась аэропортов, расположенных в поселках Аян, Богородск, Охотск, Херпучи и Чумикан Хабаровского края. В установленные сроки прокурор требуемые документы не получил, что было расценено как административное правонарушение по статье «Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В качестве наказания нарушителям выписали штраф на сумму 50 тысяч рублей. Представители предприятия попытались обжаловать решение в суде, но судебная коллегия по административным делам Хабаровского краевого суда оставила жалобу без удовлетворения. Решения суда вступило в законную силу. Требуемые документы прокурор все-таки получил.

ИСТОЧНИК KP.RU