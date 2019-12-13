СЕГОДНЯ 00:57 2019-12-13T03:02:03+03:00

Погода в Хабаровске на 13 декабря 2019 года: днем до -12, без осадков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Биробиджане без осадков

Изменить размер текста: A A

В Биробиджане без существенных осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -27-29. Днем -12-14.

В Хабаровске без осадков, температура ночью от -23 до -21, днем от -14 до -12, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 13 декабря опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -8-10.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -8-10.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Ночью -32-34. Днем -18-20.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -33-35. Днем -23-25.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -17-19.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -19-21.

ИСТОЧНИК KP.RU