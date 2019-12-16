СЕГОДНЯ 01:22 2019-12-16T05:19:58+03:00

Погода в Хабаровске на 16 декабря 2019 года: днем до -9, без осадков Фото: Ольга КИВА

В целом погода в Хабаровском крае будет теплее, чем обычно

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В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -6-8.

В Хабаровске без осадков, температура ночью от -12 до -9, днем от -12 до -7, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 16 декабря опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем -4-6.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем -4-6.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -9-11.

В Чегдомыне небольшой снег. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -11-13.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -13-15.

В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -18-20.

ИСТОЧНИК KP.RU