Погода в Хабаровске на 16 декабря 2019 года: днем до -9, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -6-8.
В Хабаровске без осадков, температура ночью от -12 до -9, днем от -12 до -7, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 16 декабря опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем -4-6.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем -4-6.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -9-11.
В Чегдомыне небольшой снег. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -11-13.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -13-15.
В Охотске без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -18-20.
ИСТОЧНИК KP.RU