Хабаровские юнармейцы отметили День Героев Отечества

СЕГОДНЯ 01:22 2019-12-16T01:22:51+03:00

Молодые патриоты возложили цветы у стелы «Город воинской славы» и встретились с ветеранами

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Юнармейцы в Хабаровске отметили День Героев Отечества. В честь такого события в краевой столице для молодых патриотов организовали торжественные мероприятия. Сначала ребята участвовали в церемонии возложения цветов, которая прошла у стелы «Город воинской славы». После этого юнармейцы, студенты и учащиеся встретились с ветеранами боевых действий в Центре патриотического воспитания.

Как отметили в пресс-службе Восточного военного округа, в Центральном районе краевой столицы в клубе одной из воинских частей провели мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества. Среди участников были юнармейцы, представители военно-патриотического клуба «Вектор», учащиеся кадетских классов. Пригласили на торжество и председателя районного Совета ветеранов Центрального района и ветеранов военной службы. Также ребята посмотрели выступление ансамбля воинской части «Во славу Отечества».

Напомним, День Героев Отечества – праздник, посвященный тем, кто своим мужеством заслужил звание Героя России, Героя Советского Союза, статус георгиевского кавалера или кавалера ордена Славы.

ИСТОЧНИК KP.RU