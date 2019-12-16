Мэр Хабаровска ответил родителям насчет поборов в школах

СЕГОДНЯ 02:11 2019-12-16T05:18:39+03:00

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Мэр Хабаровска Сергей Кравчук в своем аккаунте в социальной сети ответил родителям на вопрос: «Когда в школах прекратятся поборы?». Во первых, градоначальник сделал акцент на том, что вносить плату родители могут на добровольной основе.

- Есть родительское собрание, родительский комитет, который зачастую и принимает решение о необходимости тех или иных дополнительных сборов. Кто согласен, тот и вносит плату, например, на дополнительный ремонт класса. Кто не хочет – не надо этого делать, - сообщает Сергей Кравчук.

При этом градоначальник заметил, что в случаях, когда директор школы принудительно заставляет сдавать деньги на что-то, нужно ставить в известность его – мэра города, или управление образования. Каждую ситуацию будут рассматривать. В случае неправомерных действий директор рискует получить взыскание вплоть до освобождения от занимаемой должности.

ИСТОЧНИК KP.RU