2019-12-16T05:16:59+03:00
Здоровье

«Кто в туберкулезную больницу пойдет?»: в Хабаровске распределили студентов медуниверситета

Трудоустраивали 415 выпускников 2020 года и 359 выпускников 2021 года
Александр ШТААЛЬ
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«Кто в туберкулезную больницу пойдет?»: в Хабаровске распределили студентов медуниверситета ФОТО: Министерство здравоохранения Хабаровского края«Кто в туберкулезную больницу пойдет?»: в Хабаровске распределили студентов медуниверситета ФОТО: Министерство здравоохранения Хабаровского края
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В Дальневосточном государственном медицинском университете прошло заседание комиссии по трудоустройству выпускников университета 2020 и 2021 годов. Среди распределенных будущих врачей те, что сейчас учатся на факультете фармации и биомедицины по специальностям «Медбиохимия» и «Фармация», а также на лечебном, стоматологическом и педиатрическом факультетах.

Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, среди участников комиссии был глава ведомства Александр Витько. Он обратил внимание участвовавших в распределении представителей лечебных учреждений на то, что важно следовать правилам кадровой политики и обеспечивать медицинские организации персоналом.

Отметим, что среди распределенных будущих врачей 415 выпускников 2020 года и 359 выпускников 2021 года. Их собираются трудоустроить в организации первичной медико-санитарной помощи, а также задействовать в подготовке к ординатуре. «Кто в туберкулезную больницу пойдет?», «А кто в Николаевск-на-Амуре поедет?» - эти и другие вопросы Александр Валентинович задавал будущим специалистам и получал обратную связь. Потенциальные работодатели охотно заключали с выпускниками договоры о трудоустройстве или целевом обучении, заказывали целевые места в ординатуру по нужным специальностям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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