2019-12-16T05:14:17+03:00
Общество

Для пригородных автобусов в Хабаровске придумали новый штраф

Наказывать будут, если транспорт задерживается или не вышел на маршрут
Александр ШТААЛЬ
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Для пригородных автобусов в Хабаровске придумали новый штрафДля пригородных автобусов в Хабаровске придумали новый штрафФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае вводят новую систему контроля за пригородными автобусами. Суть нововведения сводится к переходу на контрактную систему предоставления услуг. Ранее перевозчики работали по обычным договорам, где ответственность не фиксировалась, из-за чего у населения постоянно возникали жалобы. С 2020 года за задержки пригородных автобусов или отсутствие их на маршруте транспортные компании будут наказывать серьезными штрафами. За серьезные нарушения перевозчика и вовсе могут лишить права возить людей на маршруте. К слову, в 2019 году схему госконтрактов уже протестировали на дачных автобусных маршрутах. Итог - регулярность движения на этих направлениях выросла до 97-99 процентов.

На контрактную систему переведут 20 межмуниципальных сезонных маршрутов и 18 социально значимых пригородных сообщений. Среди них такие направления, как «Хабаровск-село Некрасовка» и «Хабаровск-село Ракитное». По поводу второго маршрута жители постоянно жалуются, что автобуса приходится дожидаться часами.

В краевом минтрансе подтвердили, что машин там действительно сейчас мало. Но проблема в том, что автобус идет в часы пик через город, а иногда застревает на железнодорожном переезде из-за перекрытия движения. К слову, в ведомстве уже рассматривают вариант корректировки для маршрута из села Ракитное в Хабаровск. Предлагается открыть новый кольцевой маршрут без заезда в центр города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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