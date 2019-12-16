2019-12-16T05:11:27+03:00
Общество

В Хабаровском крае нашли масло, которое нельзя назвать сливочным

Продукцию изготовили в городе Люберцы Московской области
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае нашли масло, которое нельзя назвать сливочнымВ Хабаровском крае нашли масло, которое нельзя назвать сливочнымФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае нашли масло, которое нельзя назвать сливочным. Такой вывод специалисты сделали по итогу экспертизы масла сладко-сливочного традиционного «Вологодское деревенское». Нарушение технического регламента выявили в Ванино.

- Производитель находится в городе Люберцы Московской области. Специалисты Ванинского межрайонного отдела управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО уже провели мероприятия по отзыву декларации о соответствии на продукцию, - рассказали в управлении.

По результатам лабораторных исследований выяснилось, что при производстве масла использовали немолочные виды сырья. Другими словами, масло «Вологодское деревенское» не может называться сливочным, так как одно из основных требований – это использование только пастеризованных сливок коровьего молока.

В Федеральной службе по аккредитации внесли запись в единый реестр деклараций о прекращении действия вышеуказанной декларации о соответствии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Хабаровского края рассказал, как съездил в Москву
В Хабаровском крае 18 декабря стартует чемпионат «Молодые профессионалы»
Энергетики отключат электричество должникам в Железнодорожном районе Хабаровска
В Хабаровском крае нашли масло, которое нельзя назвать сливочным
Для пригородных автобусов в Хабаровске придумали новый штраф
«Кто в туберкулезную больницу пойдет?»: в Хабаровске распределили студентов медуниверситета
Мэр Хабаровска ответил родителям насчет поборов в школах
Хабаровские юнармейцы отметили День Героев Отечества
Погода в Хабаровске на 16 декабря 2019 года: днем до -9, без осадков
Моряк тайно доставил алкоголь из Кореи в Хабаровский край
Натуральный березовый сок из Хабаровского края отметили престижной наградой
Хабаровский бейсджампер спрыгнул с самого высокого здания в Ханое
Мужчины в ЕАО и Хабаровском крае живут крайне мало после выхода на пенсию
Водитель погиб на трассе между Хабаровском и поселком Приамурский в ЕАО
Повреждено окно, обожжены конечности после хлопка газа в квартире в Комсомольске
«Жаль пацанов»: пассажиры автобуса стали очевидцами смертельной аварии под Хабаровском
Погода в Хабаровске на 15 декабря 2019 года: днем до -10, без осадков
Деньги с банковской карты украли у жителя Хабаровского края
Водители общественного транспорта Хабаровска за год совершили 58 аварий
Восемьдесят заявлений в суд подано прокуратурой Хабаровского края в защиту пострадавших от наводнения
В Гродековском музее выпустили каталог нанайской коллекции XIX-XXI веков
В Комсомольске-на-Амуре неизвестные спилили четырехметровую елку
В ЕАО озадачились спасением детей от смертельно опасных «конфет»