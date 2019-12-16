В Хабаровском крае нашли масло, которое нельзя назвать сливочным
В Хабаровском крае нашли масло, которое нельзя назвать сливочным. Такой вывод специалисты сделали по итогу экспертизы масла сладко-сливочного традиционного «Вологодское деревенское». Нарушение технического регламента выявили в Ванино.
- Производитель находится в городе Люберцы Московской области. Специалисты Ванинского межрайонного отдела управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО уже провели мероприятия по отзыву декларации о соответствии на продукцию, - рассказали в управлении.
По результатам лабораторных исследований выяснилось, что при производстве масла использовали немолочные виды сырья. Другими словами, масло «Вологодское деревенское» не может называться сливочным, так как одно из основных требований – это использование только пастеризованных сливок коровьего молока.
В Федеральной службе по аккредитации внесли запись в единый реестр деклараций о прекращении действия вышеуказанной декларации о соответствии.
ИСТОЧНИК KP.RU