СЕГОДНЯ 03:42 2019-12-16T05:11:27+03:00

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В Хабаровском крае нашли масло, которое нельзя назвать сливочным. Такой вывод специалисты сделали по итогу экспертизы масла сладко-сливочного традиционного «Вологодское деревенское». Нарушение технического регламента выявили в Ванино.

- Производитель находится в городе Люберцы Московской области. Специалисты Ванинского межрайонного отдела управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО уже провели мероприятия по отзыву декларации о соответствии на продукцию, - рассказали в управлении.

По результатам лабораторных исследований выяснилось, что при производстве масла использовали немолочные виды сырья. Другими словами, масло «Вологодское деревенское» не может называться сливочным, так как одно из основных требований – это использование только пастеризованных сливок коровьего молока.

В Федеральной службе по аккредитации внесли запись в единый реестр деклараций о прекращении действия вышеуказанной декларации о соответствии.

ИСТОЧНИК KP.RU