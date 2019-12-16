Энергетики отключат электричество должникам в Железнодорожном районе Хабаровска

СЕГОДНЯ 04:16 2019-12-16T05:09:56+03:00

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Горожанам, которые не платят за электричество, продолжают его отключать. Следующие на очереди должники из Железнодорожного района Хабаровска. Обрезание проводов у них пройдет в период с 16 по 22 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт».

В частности отключения коснутся квартир и домов должников, проживающих в домах №№59, 62, 63, 64 и 66 на Амурском бульваре, №№ 32, 34, 34 А, 35, 37, 38, 40, 44, 49, 51, 53, 57 А, 59, 61 А,61, 63 и 67 на улице Владивостокской, №№ 10, 12 , 16, 18, 19 А, 20, 21, 22, 22 А, 24, 25, 30, 36, 37 и 38 на улице Воровского. Также энергетики придут «в гости» в дома №№ 6, 8 А, 8 Б, 10, 21, 40, 131, 137 и 139 на улице Воронежской, №№ 1, 3, 7, 8, 9, 9 А, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 и 26 на улице Вяземской, №№1, 1 А, 1 Б, 1 В, 1 Г, 1 Д, 1 Е, 2, 2 А, 2 Б, 3, 3 Б, 4, 4 А, 4 Б, 6, 6 А, 8, 9, 10, 11, 11 Б, 13, 13 Б, 14, 16 и 18 на улице Гагарина. Готовиться к отключению или заплатить долг также могут жильцы домов №№2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9 на улице Данчука, №№19, 21, 23, 25, 27, 29 и 31 на улице Демьяна Бедного, №№1, 3,5,7, 21, 25 и 31, на улице Жуковского, №№105, 106, 110, 112, 114, 117, 118, 118 А, 118 Б, 119, 124, 126, 128, 128 А, 132, 132 А, 132 Б, 132 В, 132 Г, 132 Д, 134, 138,140, 146 и 147. Полный список адресов можно посмотреть на сайте поставщика услуги.

В Железнодорожном районе Хабаровска отключить планируют в общей сложности 890 потребителей. Их общий долг составляет больше 7,6 миллиона рублей. Получить информацию об имеющейся задолженности можно по телефону контакт-центра: 8 (4212) 75-98-00 или обратиться в клиентские офисы Хабаровскэнергосбыта.

ИСТОЧНИК KP.RU