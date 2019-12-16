Губернатор Хабаровского края рассказал, как съездил в Москву

СЕГОДНЯ 05:24 2019-12-16T05:24:43+03:00

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Губернатор Хабаровского края в своем аккаунте в одной из социальных сетей опубликовал небольшой пост-отчет о том, как он съездил в Москву. Глава региона отметил, что неделя, проведенная в столице, была насыщенной. Он успешно отчитался по реализации нацпроектов. Среди прочих вопросов обсудили финансирования на строительство дорог в крае на 2020 год, создание залогового фонда для поддержки малого и среднего предпринимательства.

Также Сергей Фургал был среди почетных гостей на праздничном мероприятии партии, которую он представляет. Торжество устроили в честь 30-летия ЛДПР. К слову, это событие объединило порядка шести тысяч человек. Гостей пригласили в большой Кремлевский дворец. Глава Хабаровского края поздравил бессменного лидера партии Владимира Вольфовича Жириновского и однопартийцев с юбилеем.

ИСТОЧНИК KP.RU