2019-12-16T05:24:43+03:00
Политика

Губернатор Хабаровского края рассказал, как съездил в Москву

Пост-отчет Сергей Фургал опубликовал в своем аккаунте в социальной сети
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Губернатор Хабаровского края рассказал, как съездил в Москву ФОТО: Аккаунт в социальной сети Сергея ФургалаГубернатор Хабаровского края рассказал, как съездил в Москву ФОТО: Аккаунт в социальной сети Сергея Фургала
Изменить размер текста:

Губернатор Хабаровского края в своем аккаунте в одной из социальных сетей опубликовал небольшой пост-отчет о том, как он съездил в Москву. Глава региона отметил, что неделя, проведенная в столице, была насыщенной. Он успешно отчитался по реализации нацпроектов. Среди прочих вопросов обсудили финансирования на строительство дорог в крае на 2020 год, создание залогового фонда для поддержки малого и среднего предпринимательства.

Также Сергей Фургал был среди почетных гостей на праздничном мероприятии партии, которую он представляет. Торжество устроили в честь 30-летия ЛДПР. К слову, это событие объединило порядка шести тысяч человек. Гостей пригласили в большой Кремлевский дворец. Глава Хабаровского края поздравил бессменного лидера партии Владимира Вольфовича Жириновского и однопартийцев с юбилеем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Хабаровского края рассказал, как съездил в Москву
В Хабаровском крае 18 декабря стартует чемпионат «Молодые профессионалы»
Энергетики отключат электричество должникам в Железнодорожном районе Хабаровска
В Хабаровском крае нашли масло, которое нельзя назвать сливочным
Для пригородных автобусов в Хабаровске придумали новый штраф
«Кто в туберкулезную больницу пойдет?»: в Хабаровске распределили студентов медуниверситета
Мэр Хабаровска ответил родителям насчет поборов в школах
Хабаровские юнармейцы отметили День Героев Отечества
Погода в Хабаровске на 16 декабря 2019 года: днем до -9, без осадков
Моряк тайно доставил алкоголь из Кореи в Хабаровский край
Натуральный березовый сок из Хабаровского края отметили престижной наградой
Хабаровский бейсджампер спрыгнул с самого высокого здания в Ханое
Мужчины в ЕАО и Хабаровском крае живут крайне мало после выхода на пенсию
Водитель погиб на трассе между Хабаровском и поселком Приамурский в ЕАО
Повреждено окно, обожжены конечности после хлопка газа в квартире в Комсомольске
«Жаль пацанов»: пассажиры автобуса стали очевидцами смертельной аварии под Хабаровском
Погода в Хабаровске на 15 декабря 2019 года: днем до -10, без осадков
Деньги с банковской карты украли у жителя Хабаровского края
Водители общественного транспорта Хабаровска за год совершили 58 аварий
Восемьдесят заявлений в суд подано прокуратурой Хабаровского края в защиту пострадавших от наводнения
В Гродековском музее выпустили каталог нанайской коллекции XIX-XXI веков
В Комсомольске-на-Амуре неизвестные спилили четырехметровую елку
В ЕАО озадачились спасением детей от смертельно опасных «конфет»