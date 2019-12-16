Похититель трех миллионов рублей из Комсомольска кутил в Хабаровске

СЕГОДНЯ 05:56 2019-12-16T05:56:56+03:00

Подозреваемый приехал в краевую столицу на такси сразу после кражи в магазине

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В Хабаровске задержали похитителя трех миллионов рублей из Комсомольска-на-Амуре. Ранее мужчину объявили в розыск. Бдительные граждане заметили фигуранта и сообщили о его местонахождении буквально на следующий день посте того, как правоохранители бросили клич о помощи.

- По предварительной информации, фигурант забрал выручку из торгового павильона, владелец которого и заявил о краже. Во время разбирательств выяснилось. Что к преступлению причастен 36-летний бывший работник предприятия, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Позже удалось выяснить, как подозреваемый вынес деньги. Вечером перед закрытием магазина он спрятался в подсобке торгового зала. Мужчина дождался, когда его коллеги уйдут, а потом достал из шкафа выручку, вызвал такси и уехал в краевую столицу. Деньги он потратил на отдых в дорогих ресторанах и других развлекательных заведениях города Хабаровска.

В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». За совершенный проступок мужчина рискует лишиться свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU