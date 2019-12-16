2019-12-16T06:31:45+03:00
Экономика

В Хабаровске расскажут, как бизнесу получить господдержку

Встреча пройдет в Доме официальных правительства края приемов 19 декабря
Ольга КИВА
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В Хабаровске расскажут, как бизнесу получить господдержку ФОТО: Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского краяВ Хабаровске расскажут, как бизнесу получить господдержку ФОТО: Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края
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В Хабаровске предпринимателям расскажут о мерах господдержки, которые на сегодняшний день действуют в регионе. Встреча с представителями бизнес-сообщества пройдет 19 декабря в Доме официальных приемов правительства края. Начало в 10:00.

- Предпринимателям расскажут об услугах, сервисах и мерах поддержки, которые сегодня доступны бизнесу. Также на встрече презентуют услуги центра «Мой бизнес». А именно речь пойдет об образовательных программах, семинарах, форумах и тренингах. Расскажут бизнесменам и о консультациях специалистов, льготных микрозаймов и лизинге, поручительствах и гарантиях, - прокомментировали в краевом министерстве инвестиционного развития и предпринимательства.

Также представителям малого и среднего бизнеса расскажут о способах продвижения бизнеса, развитии и поддержки экспорта, социального предпринимательства и сопровождении стартапов. У участников встречи будет возможность услышать реальные истории получения вышеуказанных услуг.

Вход свободный, предварительно подтверждение по электронной почте k.m.prokopenko@adm.khv.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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