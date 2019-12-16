2019-12-16T07:19:17+03:00
Общество

В Хабаровском крае люди старше 40 лет теперь проходят диспансеризацию раз в год

Кроме того, в осмотр включили новые виды исследования
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае люди старше 40 лет теперь проходят диспансеризацию раз в годВ Хабаровском крае люди старше 40 лет теперь проходят диспансеризацию раз в годФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Хабаровском крае с каждым годом количество желающих пройти диспансеризацию увеличивается. Так, за три года этот показатель увеличился на семь процентов. Это говорит о том, что все больше людей начинают заботиться о своем здоровье. В регионе не собираются останавливаться на достигнутом. В планах количество медосмотров повысить в разы, чтобы за счет профилактики достичь уровня, когда болезни можно будет предупреждать на ранней стадии.

- По новым правилам люди от 40 лет теперь могут проходить обследование каждый год, а не раз в три года, как раньше. В программу осмотра добавили новые виды исследований, касающиеся ранней диагностики сердечных заболеваний и рака. Другими словами, будут делать специальные онкологические скрининги, включенные в общий набор бесплатных услуг. Врачи принимают до самого вечера, и не только в будни, но и в выходные - примерно до 15-16 часов, - сообщили в министерстве здравоохранения края.

Отметим, что в 2018 году в Хабаровском крае у обследуемых выявили 190 тысяч заболеваний. Каждой 12-е обнаружено впервые. Чаще всего диагностируют болезни кровообращения, злокачественные новообразования, сахарный диабет, ожирение и хронические болезни легких. Они относятся к группе неинфекционных заболеваний. В 75 процентах случаев течение болезни заканчивается летальным исходом.

Диспансеризацию в Хабаровском крае проводят бесплатно. Списком учреждений и расписанием работы можно на сайте краевого минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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