Спортсмены Хабаровского края завоевали больше двух тысяч медалей

СЕГОДНЯ 08:47 2019-12-16T08:47:01+03:00

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В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги в области спорта. Так, в 2019 году спортсмены участвовали в 490 мероприятиях, больше 210 человек вошли в составы сборных России, общее количество завоеванных медалей – больше двух тысяч. Из них больше 870 – это результат побед на международных и всероссийских соревнованиях.

- В регионе живут около 40 тысяч спортсменов и любителей физической культуры и активного образа жизни. Это люди разного возраста и социального статуса. Также в крае проводят более тысячи мероприятий, направленных на развитие массового, профессионального, адаптивного спорта, физической культуры, подготовку спортивного резерва сборных команд края и России, - прокомментировали в краевом министерстве физической культуры и спорта.

Напомним, в крае продолжат работу по пропаганде и реализации комплекса ГТО. К слову, в этом году больше тысячи человек ужу выполнили нормативы отдельных испытаний комплекса ГТО. В крае планируют уделить особое внимание доступности спортивных секций для населения региона и развития массового спорта в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU