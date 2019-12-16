Приятель, уходя домой, взял чужое авто, попал в аварию в Хабаровске и скрылся

СЕГОДНЯ 09:28 2019-12-16T09:28:44+03:00

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В Хабаровске у коммерческой компании украли микрогрузовик 2013 года. Случилось все ночью. Когда о пропаже стало известно, представитель фирмы обратился в полицию. Время спустя пропажа нашлась на спецстоянке.

- Выяснилось, что машина попала в дорожно-транспортное происшествие на Матвеевском шоссе. Водитель не стал дожидаться инспекторов ДПС и сбежал. Во время расследования выяснилось, что к произошедшему причастен 27-летний горожанин, бывший сотрудник компании, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сам фигурант рассказал, что пришел в офис компании к приятелям. С ними он выпивал, а потом от них же узнал, что в салоне микрогрузовика есть ключи. Злоумышленник сказал знакомым, что уходит домой, а сам угнал микроавтобус и поехал кататься по городу. В отношении парня уже возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». За этот проступок наказание может быть в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU