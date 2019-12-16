2019-12-16T09:57:43+03:00
Общество

Новый глава ЕАО начал работу с насущной проблемы с теплоснабжением

Ростислав Гольдштейн, временно исполняющий обязанности губернатора области съездил в поселок Приамурский
Александр ШТААЛЬ
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Новый глава ЕАО начал работу с насущной проблемы с теплоснабжениемНовый глава ЕАО начал работу с насущной проблемы с теплоснабжениемФото: Правительство ЕАО
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Новый глава Еврейской автономии плавно входит в рабочий режим. Ростислав Гольдштейн, временно исполняющий обязанности губернатора области уже побывал в поселке Приамурский. Местные жители столкнулись с проблемой недостаточного отопления в домах.

- Ростислав Гольдштейн посетил котельную, на которой были перебои с поставками угля, и встретился с руководством ресурсоснабжающей организации. Он заслушал доклады по ситуации с обеспечением котельных углем и процентом собираемости платежей от населения, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Новый глава уже дал необходимые поручения Максиму Шупикову и Николаю Канделя. Они возьмут под личный контроль ситуацию и будут нести персональную ответственность за прохождение зимнего отопительного периода в населенном пункте.

Также в рамках рабочей поездки временно исполняющий обязанности губернатора посетил дом культуры поселка Приамурский. К слову, здесь тоже отмечают, что проблемы с теплоснабжением есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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