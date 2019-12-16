Елочные базары в Комсомольске-на-Амуре в 2019 году

СЕГОДНЯ 10:34 2019-12-16T11:40:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Комсомольске-на-Амуре рассказали, где в предновогодний период будут работать елочные базары. Согласно информации, предоставленной в городской администрации, купить хвойную красавицу можно будет на ярмарках «Центральная» на улице Ленина, 14 А, «Северная» на проспекте Мира, 52, «Океан» на проспекте Интернациональном, 57, «На городском рынке» на улице Кирова, 28, корпус 2, а также на улице Орехова, 47. Кроме того, торговые точки обустроят на территории, прилегающей к зданию «Дом бытовых услуг» на улице Кирова, 28 и на рынке «Юбилейный» на улице Юбилейная, 4.

Отметим, что на елочных базарах реализуют елки, добытые официальным путем. Тем, кто планирует получить деревья незаконным путем, то есть срубить их, не имея на то разрешения, напоминают, что действие чревато административными разбирательствами и последующим наказанием. Пожалуйста, берегите природу.

ИСТОЧНИК KP.RU