2019-12-16T11:40:45+03:00
Общество

Елочные базары в Комсомольске-на-Амуре в 2019 году

Хвойных красавиц будут продавать на ярмарках и на рынке
Александр ШТААЛЬ
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Елочные базары в Комсомольске-на-Амуре в 2019 годуЕлочные базары в Комсомольске-на-Амуре в 2019 годуФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре рассказали, где в предновогодний период будут работать елочные базары. Согласно информации, предоставленной в городской администрации, купить хвойную красавицу можно будет на ярмарках «Центральная» на улице Ленина, 14 А, «Северная» на проспекте Мира, 52, «Океан» на проспекте Интернациональном, 57, «На городском рынке» на улице Кирова, 28, корпус 2, а также на улице Орехова, 47. Кроме того, торговые точки обустроят на территории, прилегающей к зданию «Дом бытовых услуг» на улице Кирова, 28 и на рынке «Юбилейный» на улице Юбилейная, 4.

Отметим, что на елочных базарах реализуют елки, добытые официальным путем. Тем, кто планирует получить деревья незаконным путем, то есть срубить их, не имея на то разрешения, напоминают, что действие чревато административными разбирательствами и последующим наказанием. Пожалуйста, берегите природу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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