Самой старшей невесте в Хабаровске в 2019 году исполнилось 83 года

СЕГОДНЯ 11:26 2019-12-16T11:39:32+03:00

Самой старшей невесте в Хабаровске в 2019 году 83 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Хабаровске подвели промежуточные итоги свадебного сезона. Так, в регионе зарегистрировали больше девяти тысяч бракосочетаний с начала 2019 года, узаконили свои отношения 18 тысяч 6 человек.

Как сообщили в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края, чаще всего в этом году семьи стремились создать молодые парни и девушки в возрасте 20-35 лет. При этом первым был брак у шести тысяч 183 женихов и пяти тысяч 919 невест. Повторно сыграть свадьбу пожелали две тысячи 820 женихов и три тысячи 84 невесты.

Были и брачующиеся зрелого и пожилого возраста. Самой возрастной невестой в этом году стала 83-летняя женщина, самым возрастным женихом – 84-летний мужчина. Всего 551 женщина старше 50 лет в этом году вышла замуж, а женились 804 мужчины старше 50 лет.

Отметим также, что из всех браков 300 были заключены с представителями иностранных государств. Женихи приезжали из Испании, Польши, Грузии, Казахстана, Гондураса, Мексики, Австралии, Кубы, Сербии и Индии. Невесты были родом из Армении, республики Беларусь, Украины, Вьетнама, Королевства Таиланд, Республики Корея и Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU