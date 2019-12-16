2019-12-16T12:44:04+03:00
Общество

В ЕАО будут собирать кедровые орехи по новому закону

Теперь собирать этот дикорос можно не более трех месяцев в году
Ольга КИВА
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В ЕАО будут собирать кедровые орехи по новому законуВ ЕАО будут собирать кедровые орехи по новому законуФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Еврейской автономии приняли поправки к закону «О регулировании некоторых вопросов реализации прав граждан в сфере лесных отношений на территории ЕАО». В частности корректировки касались сбора кедрового ореха. Речь идет об установлении периода, когда дикорос можно собирать.

- Теперь собирать этот дикорос можно не более трех месяцев в году. Согласно поправкам, для собственных нужд люди могут собирать кедровый орех в период с 15 сентября по 15 декабря. В документ внесли пункт о том, что добывать орех можно исключительно приспособлениями, не наносящими вред дереву, - прокомментировали в Заксобрании ЕАО.

Поправки к закону были продиктованы скорее временем. Последние несколько лет люди начинали слишком рано собирать кедровый орех. Июль только-только наступил, а на рынке шишки уже в продаже – зеленые, с молочным орехом. Между тем, такое отношение приводит к тому, что звери, которые питаются орехом, не успевают сделать запасы, а гослесфонд не может заготовить в достаточном количестве качественные семена. А ведь это необходимо для сохранения кедра, для его разведения.

Нарушителей закона будут привлекать к административной ответственности. Штраф для граждан – от 500 до тысячи рублей, собранную продукцию будут изымать. Такой же штраф предусмотрен и за использование неразрешенных приспособлений с их конфискацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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