В Хабаровском крае бесплатно обучают предпенсионеров и молодых мам

СЕГОДНЯ 12:55 2019-12-16T12:55:18+03:00

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В Хабаровском крае в 2019 году бесплатно обучали граждан предпенсионного возраста, то есть людей, чей возраст на пять лет меньше возраста выхода на пенсию. С 2020 году в регионе планируют также вплотную заняться переквалификацией граждан, чей возраст 50 лет и больше.

Как сообщили в комитете по труду и занятости населения Хабаровского края, с 2020 года также организуют профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование для женщин. В частности речь идет о мамах, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, и мамах, у которых есть дети, посещающие детские сады. Обучение могут пройти жительницы края, которые на данный момент находятся в поиске работы, и женщины, которые только планируют сменить сферу деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU