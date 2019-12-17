2019-12-17T01:03:03+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 17 декабря 2019 года: днем до -10, снег

Погода в Хабаровском крае - местами осадки
Ольга КИВА
Поделиться:
Погода в Хабаровске на 17 декабря 2019 года: днем до -10, снегПогода в Хабаровске на 17 декабря 2019 года: днем до -10, снегФото: Ольга КИВА
Изменить размер текста:

В Биробиджане небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем -5-7.

В Хабаровске снег, температура ночью от -12 до -10, днем от -8 до -6, ветер западный 7-12 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 17 декабря опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине снег. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем -3-5.

В Советской Гавани и Ванино снег. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем -2-4.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой снег. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем -8-10.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -16-18.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -14-16.

В Охотске преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -19-21.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Посольство республики Беларусь в Хабаровске возглавил Валерий Сахно
Водитель в Хабаровске сбил 81-летнюю горожанку
В Хабаровском музыкальном театре ответили на новогоднее поздравление Генконсула Японии
Режиссер из Хабаровска получил гран-при на Дальневосточном кинофестивале
Русалка вместе с кетой и сазанами заманила москвичей в Хабаровский край
Погода в Хабаровске на 17 декабря 2019 года: днем до -10, снег
В Хабаровском крае бесплатно обучают предпенсионеров и молодых мам
В ЕАО будут собирать кедровые орехи по новому закону
Самой старшей невесте в Хабаровском крае в 2019 году исполнилось 83 года
Елочные базары в Комсомольске-на-Амуре в 2019 году
Новый глава ЕАО начал работу с насущной проблемы с теплоснабжением
Приятель, уходя домой, взял чужое авто, попал в аварию в Хабаровске и скрылся
«Там, где рождаются самолеты»: в Комсомольске презентовали детскую книгу
Спортсмены Хабаровского края завоевали больше двух тысяч медалей
В Хабаровском крае люди старше 40 лет теперь проходят диспансеризацию раз в год
Собаки в Хабаровске устроили охоту на изюбря
В Хабаровске расскажут, как бизнесу получить господдержку
Похититель трех миллионов рублей из Комсомольска кутил в Хабаровске
Губернатор Хабаровского края рассказал, как съездил в Москву
В Хабаровском крае 18 декабря стартует чемпионат «Молодые профессионалы»
Энергетики отключат электричество должникам в Железнодорожном районе Хабаровска