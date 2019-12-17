СЕГОДНЯ 01:03 2019-12-17T01:03:03+03:00

Погода в Хабаровске на 17 декабря 2019 года: днем до -10, снег Фото: Ольга КИВА

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В Биробиджане небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем -5-7.

В Хабаровске снег, температура ночью от -12 до -10, днем от -8 до -6, ветер западный 7-12 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 17 декабря опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине снег. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -8-10. Днем -3-5.

В Советской Гавани и Ванино снег. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем -2-4.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой снег. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем -8-10.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -16-18.

В Николаевске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -14-16.

В Охотске преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -19-21.

ИСТОЧНИК KP.RU