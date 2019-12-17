СЕГОДНЯ 01:30 2019-12-17T01:30:06+03:00

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В Хабаровском крае придумали, как привлечь внимание жителей и гостей Москвы на фестивале «Дни Дальнего Востока». Без высоких технологий, конечно же, не обошлось. Регион презентовали с помощью мультимедийной установки. С ее помощью постарались донести до посетителей информацию о достопримечательностях края, например, Амурских столбах, Медвежьем озере и петроглифах Сикачи-Аляна. Напомним, хабаровский живописец Иван Федотов решил изобразить секрет рисунков на камнях.

- Желающие смогли отправиться в виртуальное путешествие по такому далекому и загадочному Хабаровскому краю. Также гости с удовольствие поучаствовали в интерактивной рыбалке, - рассказал Максим Тарасов, заместитель министра экономического развития края.

Гости павильона буквально своими руками ловили кету, сазана, щуку и ауху. Некоторым даже удалось поймать русалку. Все что для этого нужно, сделать простое движение руки и ву-а-ля - рыбу уже достали из воды, а потом также легко опустить ее в воду. После такого развлечения можно было еще и сфотографироваться с уловом. К слову, «рыбное место» пользовалось особым спросом у гостей павильона.

khabkrai Русалка, вместе с кетой и сазанами заманила москвичей в Хабаровский край

ИСТОЧНИК KP.RU