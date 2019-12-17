2019-12-17T02:42:29+03:00
Звезды

В Хабаровском музыкальном театре ответили на новогоднее поздравление Генконсула Японии

Господин Масанори Фукусима получит пригласительные билеты на Рождественский гала-концерт
Ольга КИВА
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В Хабаровском музыкальном театре ответили на новогоднее поздравление Генконсула Японии ФОТО: аккаунт в социальной сети Константина ЗайнулинаВ Хабаровском музыкальном театре ответили на новогоднее поздравление Генконсула Японии ФОТО: аккаунт в социальной сети Константина Зайнулина
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Генеральный консул Японии в Хабаровске направил в адрес Хабаровского музыкального театра открытку с новогодним поздравлением. В преддверии праздников Господин Масанори Фукусима пожелал крепкого здоровья, успехов в работе, благополучия в семье и счастья. После получения такого послания Константин Зайнулин, директор театра, опубликовал пост в своем аккаунте в одной из социальных сетей.

- Выражаю искреннюю благодарность Генеральному консулу Японии в Хабаровске, господину Масанори Фукусима за направленное теплое поздравление с наступающим Новым годом и Рождеством, - говорится в сообщении.

Со своей стороны руководитель учреждения культуры, следуя доброй российской традиции, направит в адрес господина Генерального консула скромный ответный подарок. Речь идет о пригласительных билетах на Рождественский гала-концерт. Мероприятие состоится 7 января 2020 года на сцене Хабаровского музыкального театра. В нем задействуют вокалистов, хор, танцоров балета и оркестр театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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