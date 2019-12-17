2019-12-17T03:06:16+03:00
Происшествия

Водитель в Хабаровске сбил 81-летнюю горожанку

Женщину доставили в травмпункт с переломом ноги
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Водитель в Хабаровске сбил 81-летнюю горожанкуВодитель в Хабаровске сбил 81-летнюю горожанкуФото: УМВД России по городу Хабаровску
Изменить размер текста:

В Хабаровске вчера, 16 декабря, на улице Дзержинского под колеса автомобиля попала 81-летняя горожанка. Женщина переходила дорогу по «зебре» на зеленый свет светофора. В это же время по дороге ехал автомобиль Toyota Mark II Blit. Машина двигалась со стороны бульвара Уссурийский в сторону улицы Запарина, водитель поворачивал налево на улицу Ленина. Происшествие случилось в районе дома №27 по улице Ленина.

Как сообщил информированный источник, пострадавшую доставили в травмпункт с диагнозом закрытый перелом большеберцовой кости правой голени без смещения отломков. Предварительно известно, что за рулем автомобиля находился трезвый водитель. В отношении него уже составили административный протокол.

Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования сигналов светофоров и дорожных знаков, соблюдайте скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Посольство республики Беларусь в Хабаровске возглавил Валерий Сахно
Водитель в Хабаровске сбил 81-летнюю горожанку
В Хабаровском музыкальном театре ответили на новогоднее поздравление Генконсула Японии
Режиссер из Хабаровска получил гран-при на Дальневосточном кинофестивале
Русалка вместе с кетой и сазанами заманила москвичей в Хабаровский край
Погода в Хабаровске на 17 декабря 2019 года: днем до -10, снег
В Хабаровском крае бесплатно обучают предпенсионеров и молодых мам
В ЕАО будут собирать кедровые орехи по новому закону
Самой старшей невесте в Хабаровском крае в 2019 году исполнилось 83 года
Елочные базары в Комсомольске-на-Амуре в 2019 году
Новый глава ЕАО начал работу с насущной проблемы с теплоснабжением
Приятель, уходя домой, взял чужое авто, попал в аварию в Хабаровске и скрылся
«Там, где рождаются самолеты»: в Комсомольске презентовали детскую книгу
Спортсмены Хабаровского края завоевали больше двух тысяч медалей
В Хабаровском крае люди старше 40 лет теперь проходят диспансеризацию раз в год
Собаки в Хабаровске устроили охоту на изюбря
В Хабаровске расскажут, как бизнесу получить господдержку
Похититель трех миллионов рублей из Комсомольска кутил в Хабаровске
Губернатор Хабаровского края рассказал, как съездил в Москву
В Хабаровском крае 18 декабря стартует чемпионат «Молодые профессионалы»
Энергетики отключат электричество должникам в Железнодорожном районе Хабаровска