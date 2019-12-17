Водитель в Хабаровске сбил 81-летнюю горожанку

СЕГОДНЯ 03:06 2019-12-17T03:06:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске вчера, 16 декабря, на улице Дзержинского под колеса автомобиля попала 81-летняя горожанка. Женщина переходила дорогу по «зебре» на зеленый свет светофора. В это же время по дороге ехал автомобиль Toyota Mark II Blit. Машина двигалась со стороны бульвара Уссурийский в сторону улицы Запарина, водитель поворачивал налево на улицу Ленина. Происшествие случилось в районе дома №27 по улице Ленина.

Как сообщил информированный источник, пострадавшую доставили в травмпункт с диагнозом закрытый перелом большеберцовой кости правой голени без смещения отломков. Предварительно известно, что за рулем автомобиля находился трезвый водитель. В отношении него уже составили административный протокол.

Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования сигналов светофоров и дорожных знаков, соблюдайте скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU