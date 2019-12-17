Посольство республики Беларусь в Хабаровске возглавил Валерий Сахно

СЕГОДНЯ 03:39 2019-12-17T05:47:07+03:00

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У посольства республики Беларусь в Хабаровске новый руководитель. Александра Бобцова, который возглавлял региональное ведомство с 2015 года, сменил Валерий Сахно. Он приступит к своим обязанностям в 2020 году. Эта кадровая рокировка стала хорошим поводом для встречи губернатора Хабаровского края с представителями отделения посольства Белоруссии.

- Стороны обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества Хабаровского края и республики. Сергей Фургал отметил, что взаимодействие строится на основе соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном взаимодействии. Документ действует с 2003 года, стороны уже согласовывают поправки к нему, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Речь идет об увеличении взаимного товарооборота, взаимодействия в производственной, инвестиционной, сельскохозяйственной, научно-технической сферах. В Хабаровском крае видят перспективы обмена опытом строительства крупных животноводческих комплексов «под ключ». В регионе заинтересованы в закупках сельскохозяйственной, дорожной и другой промышленной техники белорусского производства.

ИСТОЧНИК KP.RU