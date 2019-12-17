2019-12-17T05:41:46+03:00
Общество

Спасатели в ЕАО на руках вынесли бабушку из горящего дома

Женщина не пострадала, но пламя повредило потолок в доме
Александр ШТААЛЬ
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Спасатели в ЕАО на руках вынесли бабушку из горящего домаСпасатели в ЕАО на руках вынесли бабушку из горящего домаФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В Еврейской автономии спасателям удалось отстоять от огня два частных дома. В одном из них находилась пожилая женщина, которую вынесли на улицу на руках. Бабушка находилась в помещении одна, когда почувствовала запах дыма, позвонила дочке, а та уже вызвала пожарных.

- Слаженными действиями расчеты оперативно ликвидировали возгорание, не допустили распространения огня по всему жилому помещению. Пламя успело повредить около трех квадратных метров потолка, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Хозяйка второго дома, расположенного на улице Молодежной, обнаружила горение пола около электрокотла. Она также вызвала огнеборцев. Прибывшая на место подмога смогла локализовать пожар в считанные минуты. Дом удалось спасти. Домовладелица поблагодарила спасателей за работу.

По предварительной информации, причинами возгорания в домах были неправильное устройство дымохода отопительной печи и нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующего оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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