СЕГОДНЯ 05:03 2019-12-17T05:41:46+03:00

Спасатели в ЕАО на руках вынесли бабушку из горящего дома Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Женщина не пострадала, но пламя повредило потолок в доме

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В Еврейской автономии спасателям удалось отстоять от огня два частных дома. В одном из них находилась пожилая женщина, которую вынесли на улицу на руках. Бабушка находилась в помещении одна, когда почувствовала запах дыма, позвонила дочке, а та уже вызвала пожарных.

- Слаженными действиями расчеты оперативно ликвидировали возгорание, не допустили распространения огня по всему жилому помещению. Пламя успело повредить около трех квадратных метров потолка, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Хозяйка второго дома, расположенного на улице Молодежной, обнаружила горение пола около электрокотла. Она также вызвала огнеборцев. Прибывшая на место подмога смогла локализовать пожар в считанные минуты. Дом удалось спасти. Домовладелица поблагодарила спасателей за работу.

По предварительной информации, причинами возгорания в домах были неправильное устройство дымохода отопительной печи и нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующего оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU