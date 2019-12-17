2019-12-17T06:19:37+03:00
Общество

Автолюбителей в ЕАО лишили возможности скрывать госномера от камер на дорогах

«Полезные» товары продавали на сайтах, которые по решению суда добавили в «черный» список
Александр ШТААЛЬ
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Автолюбителей в ЕАО лишили возможности скрывать госномера от камер на дорогахАвтолюбителей в ЕАО лишили возможности скрывать госномера от камер на дорогахФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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В Еврейской автономии по требованию прокуратуры суд признал запрещенной информацию о продаже товаров, предназначенных для сокрытия государственных номеров от автофиксации. Торговцы опубликовали свои предложение на сайтах, которые и попали в поле зрения стражей порядка.

- На интернет-ресурсах были опубликованные такие данные, как контактный телефон продавца и информация о стоимости товара. Продавцы не поленились и подробно описали, как оформить заказ, оплатить его и получить. Отметим, что информация о приспособлениях, которые помогают автовладельцам избежать ответственности за нарушение Правил дорожного движения, незаконна, - прокомментировали пресс-службе краевой прокуратуры.

Решение суда уже направили в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Дальневосточному федеральному округу. Согласно этому документу в ведомстве должны внести сайты в так называемый «черный» список интернет-ресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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