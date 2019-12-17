2019-12-17T05:36:17+03:00
Общество

В Хабаровске на 1-8 января 2020 года изменят расписание автобусов

Корректировки внесут и в работу троллейбусов с трамваями
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске на 1-8 января 2020 года изменят расписание автобусовВ Хабаровске на 1-8 января 2020 года изменят расписание автобусовФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Хабаровске 1-8 января 2020 года изменится расписание работы общественного транспорта. Об этом сообщили в городской администрации. По предварительной информации, автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать в режиме выходного дня. На такой шаг в краевой столице решились в связи с ожидаемым спадом пассажиропотока.

Ожидается, что в утренние часы 1 и 2 января нового года с 5:30 до 10:00 часов на маршруты выйдет лишь половина от планового количества подвижного состава. Более подробные данные о вышедших в рейс автобусах можно будет получить на сайтах bus27.ru и Транспорт27.рф. Также выяснить интересующую информацию можно будет с помощью мобильных приложений Gо2bus, Яндекс.Транспорт и Умный транспорт. Круглосуточно на вопросы отвечают диспетчер МБУ Хабаровска «Хабаровский межотраслевой навигационно-информационный центр» по телефону 91-02-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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