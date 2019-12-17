2019-12-17T05:48:39+03:00
Общество

В Хабаровском крае на смену циклона из Китая придет непогода из Якутии

После небольшого потепления 17 декабря, столбик термометра опустится вниз
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае на смену циклона из Китая придет непогода из ЯкутииВ Хабаровском крае на смену циклона из Китая придет непогода из ЯкутииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Хабаровский край стал местом встречи двух циклонов. Сегодня, 17 декабря, на южные и центральные районы региона окажет влияние циклон из Китая. Местные жители смогут полюбоваться снегом, который местами выпадет в небольшом количестве. Правда, этот фокус природы будет совсем не в радость автомобилистам - на дорогах утром и днем местами образуется снежный накат. Ночная температура будет в пределах -8 -13 градусов, в горах около -20, а днем столбики термометров поднимутся до -3 -8 градусов, в отдельных районах ниже -10. Вечером осадки прекратятся, а температура быстро пойдет вниз.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного УГМС, после временного отступления морозов, в регион придет свежая порция холодного воздуха из Якутии. Так, 18 декабря от относительного тепла не останется и следа. По прогнозам синоптиков ночные температуры будут в пределах -18 -23, дневные – на уровне -13 -18. Также 19-21 декабря погожа в Хабаровском в крае будет морозной, но без существенных осадков. Ночью температура будет на уровне -20 -25 градусов, в горах ниже -30, а днем - около -13 -18.

Отметим также, что на побережье Охотского моря и по долинам рек прогнозируют усиление ветра, который только добавит ощущение холода. Погода в Хабаровске 17 декабря будет снежной, на дорогах снежный накат, но относительно тепло, 18-21 декабря преимущественно без осадков, холодно. Ночные температуры в пределах -18 -25 градусов, дневные порядка -14 -19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В заповеднике Хабаровского края прокладывают зимнюю дорогу
В посольстве Киргизии отреагировали на ситуацию с избитыми водителями в Хабаровске
Владельцу кафе в Хабаровском крае придется решить проблему со свиным окороком
В Комсомольске прояснили ситуацию с фейерверком
Чиновникам в Хабаровском крае указали на свалку
ВТБ выдал первые кредиты по дальневосточной ипотеке
Смертельная авария случилась на заснеженной дороге в ЕАО
Автолюбителей в ЕАО лишили возможности скрывать госномера от камер на дорогах
В Хабаровском крае на смену циклона из Китая придет непогода из Якутии
В Комсомольске директор страховой компании руководил мошенниками
Спасатели в ЕАО на руках вынесли бабушку из горящего дома
В Хабаровске на 1-8 января 2020 года изменят расписание автобусов
Бизнесмены оплатят новый туркомплекс на набережной в Хабаровске
Посольство республики Беларусь в Хабаровске возглавил Валерий Сахно