В Хабаровском крае на смену циклона из Китая придет непогода из Якутии

СЕГОДНЯ 05:48 2019-12-17T05:48:39+03:00

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Хабаровский край стал местом встречи двух циклонов. Сегодня, 17 декабря, на южные и центральные районы региона окажет влияние циклон из Китая. Местные жители смогут полюбоваться снегом, который местами выпадет в небольшом количестве. Правда, этот фокус природы будет совсем не в радость автомобилистам - на дорогах утром и днем местами образуется снежный накат. Ночная температура будет в пределах -8 -13 градусов, в горах около -20, а днем столбики термометров поднимутся до -3 -8 градусов, в отдельных районах ниже -10. Вечером осадки прекратятся, а температура быстро пойдет вниз.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного УГМС, после временного отступления морозов, в регион придет свежая порция холодного воздуха из Якутии. Так, 18 декабря от относительного тепла не останется и следа. По прогнозам синоптиков ночные температуры будут в пределах -18 -23, дневные – на уровне -13 -18. Также 19-21 декабря погожа в Хабаровском в крае будет морозной, но без существенных осадков. Ночью температура будет на уровне -20 -25 градусов, в горах ниже -30, а днем - около -13 -18.

Отметим также, что на побережье Охотского моря и по долинам рек прогнозируют усиление ветра, который только добавит ощущение холода. Погода в Хабаровске 17 декабря будет снежной, на дорогах снежный накат, но относительно тепло, 18-21 декабря преимущественно без осадков, холодно. Ночные температуры в пределах -18 -25 градусов, дневные порядка -14 -19.

ИСТОЧНИК KP.RU