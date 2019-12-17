В Комсомольске директор страховой компании руководил мошенниками

СЕГОДНЯ 05:24 2019-12-17T05:24:53+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре задержали восемь горожан, которые, по версии следствия, причастны к махинациям в сфере автострахования. Фигурантов уголовного дела задержали в ходе специальной операции, проведенной полицией при участии Росгвардии.

- По предварительной информации, лидером группы был директор регионального офиса страховой компании. Мужчина и его сообщники разработали криминальную схему. Они готовили фиктивные документы на возмещение страховых выплат после якобы имевших место дорожных аварий. Ущерб от их действий составил около четырех миллионов рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что подозреваемый пытался уничтожить документы, доказывающие злодеяния. В общей сложности правоохранители возбудили девять уголовных дел по статье «Мошенничество в сфере страхования». По решению суда предполагаемого лидера группы заключили под стражу, другой фигурант находится под домашним арестом, остальные соучастники - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU