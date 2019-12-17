2019-12-17T06:44:57+03:00
Происшествия

Смертельная авария случилась на заснеженной дороге в ЕАО

Неприятную картину пришлось наблюдать проезжающим мимо автолюбителям
Александр ШТААЛЬ
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Смертельная авария случилась на заснеженной дороге в ЕАОСмертельная авария случилась на заснеженной дороге в ЕАОФото: Социальные сети
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В Еврейской автономии на заснеженной трассе «Амур» случилась авария со смертельным исходом. Пока известно, что один из участников происшествия погиб на месте происшествия до прибытия врачей скорой помощи. Жуткое происшествие сняли на видео проезжающие мимом автолюбители. На кадрах видно две машины – одна стоит с включенной «аварийкой», вторая разбитая «припаркована» у ограждения. Рядом со вторым автомобилем лежит человек. В социальной сети уже появилась информация о том, что в аварии пострадали три машины, пока официальной информации по этому поводу нет. Также пока неизвестно, при каких обстоятельствах случилась авария. Редакция «КП» следит за развитием событий.

мужчина перед машиной.

Автолюбителей региона убедительно просят быть предельно внимательными во время управления автомобилем особенно если ехать проходиться в снежную погоду. Пожалуйста, выполняйте требования дорожных знаков и сигналов светофора, соблюдайте правила дорожного движения, следите за скоростным режимом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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