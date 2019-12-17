Чиновникам в Хабаровском крае указали на свалку

СЕГОДНЯ 07:05 2019-12-17T07:05:05+03:00

Администрация Комсомольского района должна была убрать мусор, но не сделала этого, дело дошло до суда

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Чиновникам из администрации Комсомольского района в прямом смысле слова указали на свалку. Куча мусора образовалась на территории сельского поселения «Село Хурба». Уборку отходов должны были организовать работники администрации в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Однако со стороны местных органов власти никаких действий не было. Сначала главе администрации Комсомольского района внесли представление об устранении выявленных нарушений законодательства. Документ рассмотрен нарушителе, но опять же никто ничего не сделал. Поэтому прокурор обратился в суд, - прокомментировали в Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуре.

Суд постановил признать бездействие администрации незаконным, а местные власти обязали ликвидировать свалку. При этом сделать это нужно в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Фактическое исполнение документа находится на контроле прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU