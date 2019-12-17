2019-12-17T07:56:18+03:00
Общество

Владельцу кафе в Хабаровском крае придется решить проблему со свиным окороком

В заведении хранили продукцию без документов
Александр ШТААЛЬ
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Владельцу кафе в Хабаровском крае придется решить проблему со свиным окорокомВладельцу кафе в Хабаровском крае придется решить проблему со свиным окорокомФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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Кафе в поселке Бикин оказалось в центре пристального внимания сотрудников Россельхознадзора. Проверку провели внепланово, зато с определенным результатом. По предварительной информации, в заведении нашли свиной окорок, на который не было ветеринарных сопроводительных документов.

- Сложившуюся ситуацию расценили, как нарушение требований законодательства в области ветеринарии. Непознанная продукция могла быть потенциально опасной как для жизни людей, так и для жизни животных. В итоге окорок весом пять с половиной килограммов изъяли и поместили ответственное изолированное хранение, - рассказали в пресс- службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По итогу разбирательств, в отношении индивидуального предпринимателя, владельца кафе составили административный протокол. Владельцу кафе выдали требование об устранении нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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