В заповеднике Хабаровского края прокладывают зимнюю дорогу

СЕГОДНЯ 08:52 2019-12-17T08:52:01+03:00

Уникальной природе ничего не угрожает, работу выполняют в том числе с целью создать препятствие проникновению огня

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В заповеднике «Болоньский» в Хабаровском крае прокладывают зимнюю дорогу. Работы в этом направлении уже провели 11 и 12 декабря. Временная трасса пройдет по восточной границе заповедника от кордона «Килтасин» до кордона «Вахтар».

- Сформировать дорогу нужно, чтобы тяжелая техника зимой не провалилась. Присутствие тракторов на особо охраняемой природной территории необходимо для создания минерализованной полосы – взрыхленного участка земли, препятствующего проникновению огня, - комментирует Леонид Яснев, руководитель заповедника «Болоньский».

Пока по территории прошли на легком транспорте, чтобы на спрессованном снегу сформировался ледовый накат. За счет этой процедуры увеличивают плотность дороги, делают ее пригодной для движения трактора.

Напомним, на территории заповедника «Болоньский» больше 103 гектаров водно-болотных угодий. Здешние почвы излишне увлажнены. Это обстоятельство влияет на формирование уникального растительного и животного мира особо охраняемой территории.

ИСТОЧНИК KP.RU