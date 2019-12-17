2019-12-17T10:43:02+03:00
Общество

Хабаровск в режиме онлайн следит за установкой елки на площади Ленина

Желающие в любой момент могут включить онлайн-трансляцию
Ольга КИВА
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Хабаровск в режиме онлайн следит за установкой елки на площади Ленина ФОТО: скрин онлайн-трансляцииХабаровск в режиме онлайн следит за установкой елки на площади Ленина ФОТО: скрин онлайн-трансляции
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В Хабаровске продолжаются работы по обустройству новогоднего городка на площади Ленина. Напомним, этот ледовый городок торжественно откроют 27 декабря. Следить за тем, как идут работы, может каждый желающий на сайте. В режиме онлайн проводят трансляции с места будущего празднования.

На сегодняшний день на площади уже полностью собрали елку. Пока идут работы по обустройству территории украшениями изо льда. Напомним, для жителей города на площади Ленина собираются установить большую шахматную доску с фигурами, соорудить снежную мышку и, конечно же, добавить фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

Напомним, также елку соберут на территории парка «Динамо». На сборную конструкцию высотой в 23 метра потребовалось 169 хвойных деревьев. Когда монтаж закончится, хвойную красавицу украсят игрушками и гирляндами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Хабаровск в режиме онлайн следит за установкой елки на площади Ленина
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