В Хабаровском крае объявили мобилизационный сбор офицеров и генералов

СЕГОДНЯ 09:55 2019-12-17T10:35:03+03:00

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В Хабаровском крае стартовал оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Восточного военного округа. Руководит этим «мероприятием» командующий войсками Восточного военного округа, Герой России генерал-лейтенант Геннадий Жидко. По «сигналу» к месту назначения прибыли больше 200 военнослужащих. Среди них офицеры и генералы управлений, отделов и службы округа, общевойсковых объединений, командования ВВС и ПВО, ТОФ.

- Сбор проводят на базе мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Хабаровском крае. Он продлится до 20 декабря. За это время участники изучат новые формы и способы применения межвидовых группировок войск (сил) с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, а также доведут основные направления строительства и развития войск округа на перспективу, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

В планах провести ряд тактико-специальных занятий на полигоне «Князе-Волконский». Участники отработают навыки организации всестороннего обеспечения войск, проведения различного рода учений. Кроме того, уделят внимание вопросам организации антитеррористической деятельности в воинских частях и взаимодействию с МВД, ФСБ и МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU