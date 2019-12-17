Могилу контр-адмирала Несвицкого в Хабаровске признали объектом культурного наследия

СЕГОДНЯ 11:36 2019-12-17T12:03:30+03:00

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В Хабаровском крае провели ревизию объектов культурного наследия. По итогу специалисты констатировали, что в 2019 году реестр пополнился на пять пунктов. При этом у одного памятника статус «городской», у трех – «региональный».

- В этом году статус «Объекта культурного наследия регионального значения» присвоили могиле контр-адмирала Н.Н. Несвицкого. Он родился в 1893 году, умер в 1945, был участником Гражданской и Великой Отечественной войн. Его могила находится в мемориальном сквере по улице Руднева в Хабаровске, - сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия правительства края.

Среди памятников регионального значения административное здание 1957 года постройки, расположенное на улице Аллея Труда, 19, жилой дом 1955 года постройки на проспекте Мира, 26 и кинотеатр «Хроника», 1954 года на проспекте Мира, 28, а также здание бань 1937 года постройки, расположенное по улице Кирова, 36. Все они находятся в Комсомольске-на-Амуре.

Напомним, всего в Хабаровском крае под государственной охраной 555 объектов культурного наследия. В прошлом году в единый реестр внесли архитектурный ансамбль «Спиртоочистительный завод торгово-промышленного товарищества «Хлебников М.И. и К°», 1890 года, 1900 года, 1906 года. Кроме того, включено более 100 памятников истории, памятники монументального искусства и достопримечательные места.

ИСТОЧНИК KP.RU