Молодым семьям в Комсомольске напомнили о жилищной программе

СЕГОДНЯ 12:29 2019-12-17T12:29:23+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре молодым семьям напомнили об условиях участия в жилищной программе. Она рассчитана на молодых людей, состоящих в браке, и неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного и более детей. По условиям участия возраст каждого из супругов или одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет, наличие прописки у молодой семьи на территории Комсомольска-на-Амуре.

У участников программы должен быть доход, достаточный для получения ипотечного жилищного кредита или займа или собственные средства. Семья должна подтвердить, что нуждается в улучшении жилищных условий, то есть на каждого члена семьи приходиться меньше 13 квадратных метров общей площади имеющегося жилья.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, документы принимают в МФЦ на проспекте Интернациональный, 10/2 и на улице Калинина, 6. Режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг – с 9:00 до 19:00. В пятницу специалисты обслуживают с 10:00 до 20:00, без перерыва на обед, в субботу – с 9:00 до 13:00, воскресенье – выходной день.

В пакет документов входят заявление о признании нуждающимися в жилых помещениях, паспорт, иные документы, удостоверяющие личность и степень родства членов семьи, свидетельство о рождении (для несовершеннолетних), свидетельство о заключении (расторжении) брака, судебное решение о признании членом семьи, решение об усыновлении (удочерении). Пожалуйста, заранее подготовьте копии этих документов. Также нужны выписка из домовой книги или выписка из финансового лицевого счета и справка с места жительства о составе семьи и занимаемой площади или копии поквартирной карточки с прежнего места жительства с июля 1991 года. Полный список документов опубликован на сайте городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU