Алиментщику в Хабаровске ненадолго ограничили свободу

СЕГОДНЯ 12:29 2019-12-17T12:29:53+03:00

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Житель Хабаровска на 10 суток лишился свободы из-за неоплаченных алиментов. Мужчина задолжал своим детям больше 600 тысяч рублей. Неуплата стала поводом для применения боле-менее суровых мер.

- Мужчину не раз предупреждали о том, что нужно погасить долг, присылали ему уведомления, но со стороны горожанина не было никаких действий. Он упорно не хотел платить, иной помощи не оказывал, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Тогда решили воздействовать на должника иначе. Судебные приставы составили административный протокол. Позже этот документ передали в суд. В итоге мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Остается надеяться, что этого времени хватит, чтобы горе-отец все обдумал и принял правильное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU