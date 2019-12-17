В Хабаровске спасатели дважды за сутки выезжали на места аварий

СЕГОДНЯ 12:46 2019-12-17T12:46:28+03:00

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Сегодня, 17 декабря, спасатели дважды выезжали на места аварии. Помощь понадобилась пострадавшему, который не смог самостоятельно выбраться из машины после происшествия в селе Сосновка. Вторая группа прибыла к мосту перед Князе-Волконским, где по информации очевидцев был затор из автомобилей, потому что на трассе случилась авария с одной иномаркой.

Как отметили в пресс-службе ДВРПСО, из-за снегопада и потепления, плохой видимости и гололеда мобильные группы Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и его Хабаровского филиала дежурят на опасных участках дорог в целях оказания помощи водителям, и реагирования на возможные происшествия. В этой работе также участвуют экипажи ДПС ГИБДД.

Отметим, что спасатели дежурят на участках от села Тополево до села Князе-Волконское, от Комсомольска-на-Амуре до села Селихино, а также в районе 14 километра автодороги «Уссури». Они готовы помочь в случае дорожного происшествия, съезда с дороги. Их снабдили автомобилями повышенной проходимости, аварийно-спасательным инструментом и оборудованием, средствами буксировки и отогрева автомобильной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU