СЕГОДНЯ 00:57 2019-12-18T00:57:47+03:00

Погода в Хабаровске на 18 декабря 2019 года: днем до -14, без осадков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Биробиджане без существенных осадков

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В Биробиджане без существенных осадков, на дорогах снежный накат. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -14-16.

В Хабаровске без существенных осадков, температура ночью от -20 до -18, днем от -16 до -14, ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 18 декабря опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -12-14.

В Советской Гавани и Ванино небольшой снег. Ветер северо-западный 10-15 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем -8-10.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем --16-18.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -34-36. Днем -25-27.

В Николаевске-на-Амуре небольшой снег. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -17-19.

В Охотске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -18-20.

ИСТОЧНИК KP.RU