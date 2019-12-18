Погода в Хабаровске на 18 декабря 2019 года: днем до -14, без осадков
В Биробиджане без существенных осадков, на дорогах снежный накат. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Ночью -18-20. Днем -14-16.
В Хабаровске без существенных осадков, температура ночью от -20 до -18, днем от -16 до -14, ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 18 декабря опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
В Бикине без осадков. Ветер западный 8-13 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -12-14.
В Советской Гавани и Ванино небольшой снег. Ветер северо-западный 10-15 метров в секунду. Ночью -12-14. Днем -8-10.
В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем --16-18.
В Чегдомыне без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -34-36. Днем -25-27.
В Николаевске-на-Амуре небольшой снег. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -19-21. Днем -17-19.
В Охотске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -22-24. Днем -18-20.
ИСТОЧНИК KP.RU