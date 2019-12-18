МИД Узбекистана разбирается в ситуации с избитыми в Хабаровске водителями

СЕГОДНЯ 01:29 2019-12-18T01:29:13+03:00

В посольстве Киргизии уже направили обращения в МИД, МВД, УСБ МВД и Генеральную прокуратуру России

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МИД Узбекистана присоединился к разбору ситуации с избитыми в Хабаровске водителями. По информации, предоставленной в консульско-правовом департаменте, сотрудники Генерального консульство во Владивостоке уже проводят проверку информации, размещенной в СМИ. В публикациях сообщалось, что 12 декабря 2019 года в Хабаровске прошли массовые аресты мигрантов из центральноазиатских стран, в том числе граждан Узбекистана.

Напомним, ранее сообщалось, что в посольстве Киргизии в России уже отреагировали на инцидент. В МИД, МВД, УСБ МВД и Генеральную прокуратуру России направили обращения, в которых выразили обеспокоенность в связи с произошедшим инцидентом и попросили провести тщательное расследование.

Гражданам Узбекистана, находящиеся на территории Дальневосточного федерального округа России напоминают, при необходимости они всегда могут обратиться в Генеральное консульство страны во Владивостоке по телефонам (423) 260-48-00 и 8-951-018-70-07.

ИСТОЧНИК KP.RU