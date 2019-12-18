Пассажиров автобуса, ехавшего в Комсомольск, замело снегом внутри салона

СЕГОДНЯ 03:26 2019-12-18T03:26:36+03:00

На потолке была огромная трещина, а чтобы сообщить водителю об остановке, нужно было нажать на несуществующую кнопку

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Накануне в одной из социальных сетей появилось видео практически экстремальной поездки на автобусе. Общественный транспорт ехал из Амурска в Комсомольск-на-Амуре. Стоимость билета – 150 рублей. За эти деньги пассажиры получили не комфортную поездку, а наоборот, острые ощущения. Например, смущала большая трещина на потолке, в салоне автобуса был снег, который налетел с двери. Мало того, чтобы сообщить водителю об остановке, нужно было нажать на несуществующую кнопку.

Такое видео не осталось незамеченным. Пользователи сети, особенно те, что уже опробовали экстрим поездку на себе, тут же откликнулись:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/750277" frameborder="0"></iframe> Автобус.

- Вот это видео отправьте на официальный сайт прокуратуры с официальным обращением. Пусть проведут проверку!

- Детей посадили подальше от двери, но и они замерзли. Сами сидели у самой двери, снег был не только на полу, он летал по салону, потому что в двери задувает. В салоне так холодно, что снег вообще не тает.

- На сайт губернатора надо отправить.

Остается надеяться, что мольбы пассажиров будут услышаны и для них все-таки организуют нормальные условия для поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU