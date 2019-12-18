Монтера-железнодорожника из ЕАО «заставили» вернуть деньги «РЖД» за спецодежду

СЕГОДНЯ 04:45 2019-12-18T04:45:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Компания ОАО «РЖД» затеяла против бывшего работника из Смидовичского района судебное разбирательство. Предметом спора стала спецодежда и обувь, которую выдали мужчине для работы. Увольняясь, сотрудник должен был вернуть выданные вещи, но не сделал этого и теперь обязан заплатить бывшему работодателю чуть больше 13 тысяч рублей.

- По предварительной информации, монтер пути уволился по собственному желанию. На тот момент срок носки выданных вещей еще не истек. При этом специальная одежда, выданная работникам - это собственность организации, которую нужно вернуть при увольнении, - рассказали в пресс-службе Смидовичского районного суда.

На основании статьи 238 Трудового кодекса сотрудник обязан возместить работодателю ущерб, причиненный при утрате и порче имущества с учетом степени его износа. Поэтому суд принял сторону истца - компании «РЖД». Ответчик решение обжаловать не стал. Документ вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU