Пенсионерка в ЕАО неудачно разменяла пятитысячную купюру на деньги из «Банка приколов»

СЕГОДНЯ 04:26 2019-12-18T04:26:13+03:00

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Жительница села Валдгейм неудачно разменяла пятитысячную купюру на деньги из «Банка приколов». Женщина всего лишь хотела помочь знакомому, который попросил обменять деньги. Со слов заявительницы, она сняла с карточки 10 тысяч рублей – две купюры по пять тысяч рублей.

- Когда деньги оказались у нее в руках, подошел односельчанин. Он попросил обменять пять тысячных купюр, женщина согласилась, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Когда мужчина ушел, пенсионерка еще раз взглянула не деньги и заметила, что они не настоящие, а сувенирные из «Банка приколов». Она поняла, что ее обманули, и отправилась прямиков в полицию. По данному факту уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимально возможное наказание за этот проступок – это лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU