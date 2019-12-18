Пенсионерка в ЕАО неудачно разменяла пятитысячную купюру на деньги из «Банка приколов»
Жительница села Валдгейм неудачно разменяла пятитысячную купюру на деньги из «Банка приколов». Женщина всего лишь хотела помочь знакомому, который попросил обменять деньги. Со слов заявительницы, она сняла с карточки 10 тысяч рублей – две купюры по пять тысяч рублей.
- Когда деньги оказались у нее в руках, подошел односельчанин. Он попросил обменять пять тысячных купюр, женщина согласилась, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.
Когда мужчина ушел, пенсионерка еще раз взглянула не деньги и заметила, что они не настоящие, а сувенирные из «Банка приколов». Она поняла, что ее обманули, и отправилась прямиков в полицию. По данному факту уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимально возможное наказание за этот проступок – это лишение свободы на срок до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU